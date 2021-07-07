"Когда ты меняешь большое количество футболистов, тебе нужно время для того, чтобы построить новую команду. Но сейчас наступил нужный момент. Сейчас "Зенит" готов показать себя в Европе", - сказал Рибалта.
"Зенит" выиграл чемпионский титул по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-лиге. "Сине-бело-голубые" в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. В предыдущие два сезона подопечные Семака занимали последнее, 4-е место, в группе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 петербургский клуб набрал 7 очков в квартете с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой". В следующем розыгрыше еврокубка "Зенит" финишировал с одним очком в активе, "сине-бело-голубые" были в одной группе с "Лацио", "Брюгге" и дортмундской "Боруссией".
Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 начнется 14 сентября. "Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке, которая пройдет 26 августа.
Источник: Sport24
Рибалта: сейчас "Зенит" готов показать себя в Европе. Наступил нужный момент
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта ответил на вопрос о том, чего не хватает петербургскому клубу, чтобы добираться в Лиге чемпионов дальше, чем групповой этап.
Фото: "Getty Images"
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