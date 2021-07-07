Напомним, что Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды в феврале 2020 года. СМИ сообщали, что Рибалту, тогда занимавшего пост спортивного директора "сине-бело-голубых", не уведомили о переходе игрока.
Рибалту спросили, о чем он подумал в первую очередь, когда узнал, что Кокорин должен перейти в "Сочи".
"Возможно, это неплохой вариант для него, чтобы набрать форму. Потому что он долгое время был без футбола. Так что это должно было пойти ему на пользу", - ответил Рибалта.
Отметим, что после выступлений за "Сочи" Кокорин вернулся в "Зенит", а затем перешел в "Спартак" как свободный агент. В январе 2021 года права на игрока выкупила "Фиорентина".
Источник: Sport24
Рибалта прокомментировал нашумевший переход Кокорина из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта высказался о нашумевшем переходе форварда Александра Кокорина из петербургского клуба в "Сочи".
Фото: РИА Новости
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