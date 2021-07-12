— Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, откуда "Матч ТВ" скатывался. Во-первых, "Матч ТВ" — это отличный коллектив, технически оснащенный канал, который имеет уникальные возможности, продемонстрированные нами на Евро-2020. Это сильная творческая команда, которая все это придумывает, — цитирует Канделаки сайт телеканала "Матч ТВ".
Телеканал "Матч ТВ" был запущен 1 ноября 2015 года на частотах телеканала "Россия 2".
Ранее Канделаки заявила, что доход телеканала составляет порядка 5 миллиардов рублей в год.
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Канделаки: "Матч ТВ" скатился? Я не знаю, откуда он скатывался
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на претензии в том, что телеканал скатился.
Фото: PhotoXPress
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