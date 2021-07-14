31-летним атакующим хавбеком ЦСКА Аланом Дзагоевым, контракт которого с "армейцами" истек 30 июня, интересуются сразу несколько клубов Российской премьер-лиги, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист получил предложения от "Краснодара", "Рубина" и "Динамо", а также от ЦСКА, с которым продолжает тренироваться. В настоящее время Дзагоев получил на сборах с "армейцами" небольшое повреждение и на время приостановил переговоры по контракту.
В прошедшем сезоне на счету хавбека 15 матчей за ЦСКА в РПЛ, 2 забитых мяча и 2 ассистентских балла.
Источник: Матч ТВ
СМИ: у Дзагоева есть предложения от "Краснодара", "Рубина" и "Динамо"
Полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым интересуются казанский "Рубин", московское "Динамо" и "Краснодар".
Фото: ПФК ЦСКА
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