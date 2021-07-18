В последнем матче этого предсезонного турнира "красно-белые" с крупным счетом обыграли подмосковные "Химки" (5:1). В третий раз в истории москвичи стали обладателями Кубка Париматч Премьер.
"Всех с победой. Пустячок, но приятно", - сказал Федун.
"Спартак" на Кубке Париматч Премьер в трех матчах забил 13 голов, пропустив при этом один мяч. В стартовом матче на турнире подопечные Витории разгромили "Сочи" (4:0), а во второй игре с аналогичным результатом был побежден "Рубин".
С казанским клубом "Спартак" начнет новый сезон Российской Премьер-лиги. Матч на "Ак Барс Арене" пройдет 24 июля, стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.
Источник: Sport24
"Пустячок, но приятно". Федун - о победе "Спартака" в предсезонном турнире
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу московской команды на турнире Кубок Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
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