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Кубок Париматч Премьер

Химки
1 - 5
СпартакЗавершен

"Пустячок, но приятно". Федун - о победе "Спартака" в предсезонном турнире

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу московской команды на турнире Кубок Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
В последнем матче этого предсезонного турнира "красно-белые" с крупным счетом обыграли подмосковные "Химки" (5:1). В третий раз в истории москвичи стали обладателями Кубка Париматч Премьер.

"Всех с победой. Пустячок, но приятно", - сказал Федун.

"Спартак" на Кубке Париматч Премьер в трех матчах забил 13 голов, пропустив при этом один мяч. В стартовом матче на турнире подопечные Витории разгромили "Сочи" (4:0), а во второй игре с аналогичным результатом был побежден "Рубин".

С казанским клубом "Спартак" начнет новый сезон Российской Премьер-лиги. Матч на "Ак Барс Арене" пройдет 24 июля, стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Федун Спартак
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