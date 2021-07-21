По словам Терюшкова, матч смогут посетить около 1000 болельщиков. Чтобы попасть на стадион, нужно иметь QR-код, добавил министр спорта Московской области.
"На матче "Химки" — "Зенит" будет присутствовать около 1000 человек. Для входа на стадион потребуется QR-код. Гостевой сектор для болельщиков "Зенита" будет также открыт", - сказал Терюшков.
Отметим, что "Химки" примут "Зенит" 24 июля. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
Источник: Sport24
Терюшков рассказал, сколько болельщиков пустят на матч "Химки" - "Зенит"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, сколько человек смогут посетить матч "Химок" с "Зенитом" в первом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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