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Гендиректор "Сочи" прокомментировал победу над "Кешлей" в Лиге конференций

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над азербайджанской "Кешлей" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне "Сочи" обыграл соперника дома со счетом 3:0.

Рубашко отметил, что "Сочи" должен был забить больше голов в ворота "Кешли".

"Должны были побеждать с большим счетом, должен был быть более уверенный результат. Однако голкипер "Кешли" [Станислав Намашко] очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя", - сказал Рубашко.

Отметим, что ответный матч между "Сочи" и "Кешлей" запланирован на 29 июля.

Источник: ТАСС

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Теги: Сочи Рубашко Кешля Лига конференций
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