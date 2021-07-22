Напомним, что накануне "Сочи" обыграл соперника дома со счетом 3:0.
Рубашко отметил, что "Сочи" должен был забить больше голов в ворота "Кешли".
"Должны были побеждать с большим счетом, должен был быть более уверенный результат. Однако голкипер "Кешли" [Станислав Намашко] очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя", - сказал Рубашко.
Отметим, что ответный матч между "Сочи" и "Кешлей" запланирован на 29 июля.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Сочи" прокомментировал победу над "Кешлей" в Лиге конференций
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над азербайджанской "Кешлей" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Фото: РИА Новости
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