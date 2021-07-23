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Малафеев: если Дзюба заслужит своей игрой приглашения в сборную страны, он там окажется

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о перспективах форварда петербуржцев Артема Дзюбы в сборной России с приходом Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.
Фото: ТАСС
Малафеев заявил, что, несмотря на напряженные отношения Дзюбы и Карпина, тренер будет вызывать игрока в сборную, если тот заслужит получить приглашение своей игрой.

"Если Дзюба заслужит своей игрой приглашения в сборную страны, он там окажется. <...> Карпин во главу стола ставит игровые качества и способность помочь команде. Валерий Георгиевич, несмотря на негативные высказывания со стороны Артема, не воспринимал его слова близко и по-тренерски оценивал качества футболиста. Даже признавал его игроком сезона-2019/2020. Очевидно, вопрос не будет стоять в личных взаимоотношениях", - сказал Малафеев.

Напомним, что накануне было объявлено о назначении Карпина на должность главного тренера российской сборной. Контракт 52-летнего специалиста, также тренирующего "Ростов", будет рассчитан до конца текущего года. При этом Карпин не уйдет из "Ростова" - он будет совмещать работу в клубе и сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Малафеев Дзюба Карпин Сборная России
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