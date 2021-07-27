Матчи Скрыть

Сделать ставку

Едвай рассказал, что повлияло на его решение перейти в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Тин Едвай прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: "Локомотив"
Едвай заявил, что в его решении перейти в "Локомотив" из "Байера" сыграло роль сотрудничество "железнодорожников" с немецким специалистом Ральфом Рангником. Напомним, ранее "Локо" объявил, что Рангник приступил к работе в клубе в качестве руководителя по спорту и развитию.

"Я знаю, что "Локомотив" один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс. Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, поскольку клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи", - заявил Едвай.

Отметим, что 25-летний хорватский защитник Тин Едвай перешел в "Локомотив" в текущем месяце. Он подписал четырехлетний контракт с москвичами.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Едвай Локомотив Рангник
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Мален перешел в дортмундскую "Боруссию" из ПСВ за 30 млн евро
"Динамо" Загреб, "Легия", "Мальме" и "Ференцварош" вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
"Если Нобель что-то говорит, то на 99% это факт". Агент Миранчука - о возможной продаже лидеров "Локомотива" 1
СМИ: Рангник и Цорн не видят Николича как тренера "Локомотива" в долгосрочной перспективе 4
Официально: Варан перешел в "Манчестер Юнайтед"
Источник: Цорн предлагал "Краснодару" купить Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило 5
СМИ: "Байер" близок к трансферу Азмуна 4
"Какое будущее ждет наших детей?" Анна Семак раскритиковала песню Егора Крида 3
Стала известна бригада арбитров на первый матч квалификации ЛЧ "Спартак" - "Бенфика"
Усиление для "Спартака", распродажа в "Локо" имени Цорна, закрытие трибун. Главное за 27 июля 2
Арустамян: Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести шестерых игроков основы "Локомотива", включая Миранчука и Смолова 8
СМИ: "Рома" предложила "Дженоа" за Шомуродова 15 миллионов евро
18-летний хавбек "Шальке" Михайлов рассказал о своих целях и путях развития
"Зенит" показал, что осталось за кадром матча первого тура РПЛ с "Химками" (видео) 1
Источник: "Байер" - приоритетный вариант перехода Азмуна, "Зенит" обсуждает размер финансовой компенсации 9
Роман Еременко работает в тренерском штабе финского клуба четвертого дивизиона
Хавбек "Шальке" Михайлов ответил на вопрос о массовом отъезде российских футболистов в Европу 1
Ответный матч Лиги конференций между "Сочи" и "Кешлей" будет судить белорусская бригада арбитров 2
СМИ: "Спартак" ведет переговоры о трансфере правого защитника "Порту" 9
Представитель опорника "Шальке" Маскареля подтвердил возможность перехода игрока в "Локомотив" 1
Аллегри рассказал о роли Роналду в "Ювентусе"
Источник: матч Россия - Хорватия может быть перенесен из "Лужников" 9
"МЮ" готов продать Марсьяля, Лингарда и еще шестерых футболистов
Хавбек "Шальке" Михайлов сравнил обстановку в команде в Германии и России 1
Болельщики "Зенита" признали Кержакова лучшим игроком матча против "Химок"
Холанд: интерес "Челси" ко мне? 175 млн евро - большие деньги за одного человека
Хацкевич: ужесточение лимита на легионеров - это желание искусственно поднять российских футболистов 8
Едвай рассказал, что повлияло на его решение перейти в "Локомотив" 1
"Тоттенхэм" объявил о переходе Алдервейрелда в клуб из Катара
"Называемые в СМИ цифры далеки от истины". Главный редактор "Матч ТВ" - о сумме контракта на показ АПЛ 4
Все новости
-