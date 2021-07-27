Едвай заявил, что в его решении перейти в "Локомотив" из "Байера" сыграло роль сотрудничество "железнодорожников" с немецким специалистом Ральфом Рангником. Напомним, ранее "Локо" объявил, что Рангник приступил к работе в клубе в качестве руководителя по спорту и развитию.
"Я знаю, что "Локомотив" один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс. Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, поскольку клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи", - заявил Едвай.
Отметим, что 25-летний хорватский защитник Тин Едвай перешел в "Локомотив" в текущем месяце. Он подписал четырехлетний контракт с москвичами.
Источник: Sport24
Едвай рассказал, что повлияло на его решение перейти в "Локомотив"
Новичок "Локомотива" Тин Едвай прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: "Локомотив"
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