- "Локомотив" действительно заинтересован в Маскареле. Рангник знает игрока, и это хороший вариант для клуба. Омар сейчас изучает все варианты, - передает слова Искьердо Sport24.
Ранее появилась информация об интересе московского "Локомотива" к 28-летнему опорному полузащитнику немецкого "Шальке" Омару Маскарелю.
СМИ: "Локомотив" может усилиться опорником "Шальке"
Представитель опорника "Шальке" Маскареля подтвердил возможность перехода игрока в "Локомотив"
Сезар Искьердо, представитель агентства по работе со СМИ "Leaderbrock", клиентом которого является хавбек "Шальке" Омар Маскарель, подтвердил интерес к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!