23-летний россиянин защищает цвета казанского клуба с января 2020 года. Его контракт с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023-го.
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Макаров принял участие в 28 матчах, в которых отличился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.
Ранее появилась информация, согласно которой в "Локомотиве" произойдут серьезные кадровые изменения в составе команды.
Источник: Eurostavka
Источник: полузащитник "Рубина" Макаров может перейти в "Локомотив"
"Локомотив" проявляет интерес к крайнему хавбеку "Рубина" Денису Макарову.
Фото: ФК "Рубин"
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