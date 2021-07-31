Петржела заявил, что уход Азмуна станет большой потерей для "Зенита". По мнению тренера, форварду петербуржцев Артему Дзюбе будет непросто играть без Сердара, поскольку у них сформировался хороший тандем. Петржела также отметил, что уход игроков из "Зенита" в преддверии старта Лиги чемпионов сильно бьет по амбициям команды в этом турнире.
"Уход Азмуна станет огромной потерей для "Зенита", это крайне важный футболист. Дзюбе будет очень тяжело без Сердара, у них сложился отличный тандем. Азмун — очень сильный нападающий, он много забивает и создает моменты для партнеров. <...> Уход Лунева, Дриусси и возможный отъезд Азмуна очень сильно бьют по амбициям в "Зенита" в Лиге чемпионов. Я и так особо ничего хорошего не ждал, а с уходом Азмуна тем более. Думаю, вылетят с четвертого места, как и в прошлые годы", - сказал Петржела.
Отметим, по данным СМИ, Азмун может продолжить карьеру в "Байере". Сообщалось, что иранский форвард "Зенита" уже дал согласие на переход в немецкий клуб.
Источник: Sport24
Источник: Азмун договорился о переходе в "Байер"
Петржела: уход Азмуна станет огромной потерей для "Зенита". Дзюбе будет очень тяжело без Сердара
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном уходе форварда Сердара Азмуна из петербургского клуба.
Фото: "Зенит"
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