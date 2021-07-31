Накануне "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 1:0 в матче второго тура РПЛ. Единственный гол в игре забил Соболев, он отличился с пенальти. Во время матча на трибунах присутствовал Виктор Онопко, являющийся ассистентом главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он просматривал кандидатов в сборную, включая Соболева.
По данным источника, именно Соболева тренерский штаб сборной России видит в качестве основного нападающего команды на ближайшие матчи. Сейчас основным форвардом сборной считается Артем Дзюба. Тренеры намерены вызвать Дзюбу в национальную команду, а дальше будут смотреть на его форму перед сборами. Пока же в качестве основного форварда команды рассматривается Соболев.
Источник: Metaratings
Онопко: обязательно посмотрим живьем одну-две игры всех команд
Тренерский штаб сборной России рассматривает Соболева как основного форварда команды
Тренерский штаб сборной России рассматривает форварда "Спартака" Александра Соболева в качестве основного нападающего национальной команды.
Фото: "Спартак"
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