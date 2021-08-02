- Сейчас в РПЛ больше всего шансов заиграть в топ-чемпионатах у Данила Глебова и Александра Соболева, - цитирует Камоцци Metaratings.
21-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал игроком желто-синих в январе 2019 года и уже третий сезон является футболистом основной обоймы клуба. В сезоне-2019/2020 Глебов провел за Ростов 19 матчей в РПЛ, в сезоне-2020/2021 - 26 матчей (1 гол, 4 результативные передачи), в текущем сезоне - 2 матча. 24-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев в прошедшем сезоне забил 14 голов и отдал 5 голевых передач в 22 матчах РПЛ.
Камоцци назвал двух игроков РПЛ с лучшими шансами заиграть в европейских топ-лигах
Бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна итальянский агент Франко Камоцци рассказал, у каких футболистов из РПЛ лучшие шансы закрепиться в топ-чемпионатах Европы.
Фото: РПЛ
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