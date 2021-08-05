"Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении", - приводит слова Кулемина ТАСС.
Напомним, вчера спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил о том, что покидает московский клуб. Заявление об уходе он сделал после поражения "красно-белых" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:2). Второй матч должен пройти в Лиссабоне в следующий вторник, 10 августа. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Напомним, с этого сезона в матчах под эгидой УЕФА отменено правило выездного гола.
Команда, которая проиграет по сумме двух матчей отправится в групповой этап Лиги Европы. Победивший коллектив в последнем раунде отбора Лиги чемпионов перед групповым этапом турнира сыграет с сильнейшим из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". В первом матче этого противостояния клуб из Нидерландов победил датчан со счетом 3:0.
"Спартак" принял отставку спортивного директора Попова
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что клуб принял заявление об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.
Фото: ФК "Спартак"
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