"Ростов" отказался от идеи подписания 27-летнего центрального защитника датского "Брондбю" Андреаса Максё, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство желто-синих выбирало между покупкой Максё, который обошелся бы как минимум в 2 миллиона евро, и арендой защитника "Аль-Айна" Бартоломеу Баштуша, который ранее уже выступал за "Ростов". В итоге выбор был сделан в пользу ангольца.
В прошедшем сезоне Максё забил 2 мяча в 34 играх в футболке "Брондбю".
Источник: Eurostavka
"Ростов" отказался от трансфера центрального защитника "Брондбю" Максё
27-летний защитник датского Брондбю Андреас Максё не перейдет в "Ростов".
Фото: Getty Images
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