"У меня ощущение мерзости от такого недостойного поведения людей, причастных к "Спартаку". Перепалка с женщиной путем демонстрации скринов – это ниже канализации. Свою правоту надо доказывать однозначно не так.
Такие мясорубки бывают во всех клубах. То, что делает Попов, не заслуживает никакого уважения", – передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
Напомним, вчера бывший спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов создал свой телеграм-канал. Основной целью появления на новой площадке он назвал стремление показать истинное положение вещей внутри московской команды и место в ней Заремы Салиховой.
За прошедшие сутки на канал Дмитрия Попова подписалось около 23 тысяч человек. Для сравнения аудитория Салиховой, рассылки которой долгое время поднимали волну обсуждений в медиапространстве, составляет порядка 50 тысяч человек.
В сети появились скрины переписки, в которой Зарема требует от Попова избавиться от Мозеса
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Червиченко – о Попове: перепалка с женщиной путем демонстрации скринов не заслуживает уважения
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на конфликт бывшего спортивного директора московского клуба Дмитрия Попова и жены Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: "Российская газета"
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