Напомним, что вчера, 8 августа, "Динамо" победило ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России (2:1). Команда Сандро Шварца набрала девять очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Сафонов отметил кураж, с которым "Динамо" действовало в московском дерби. Также он высказался о потенциальном усилении состава "бело-голубых".
"Я бы отметил кураж, на котором они вырвали игру у ЦСКА. С подобным настроем команды и занимают высокие места — вспомните "Спартак" чемпионского сезона. <...> Хватит ли "Динамо" ресурсов, чтобы отыграть так весь чемпионат? До сентября время есть. Мне кажется, "Динамо" возьмет еще двух-трех игроков", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
Алексей Сафонов: когда Гинер всё контролировал, ЦСКА считал каждую копейку. А сейчас деньги дали, они чуть расслабились
Агент Алексей Сафонов: мне кажется, "Динамо" возьмет еще двух-трех игроков
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлениях "Динамо" в нынешнем сезоне.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!