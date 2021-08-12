Макаров заявил, что ему все нравится в "Динамо". По его словам, в клубе есть все условия, чтобы футболисты могли прогрессировать. Макаров также отметил, что ему удалось быстро влиться в команду.
"В "Динамо" все хорошо. Адаптация прошла отлично. Мне все нравится. Хороший клуб с хорошей базой. Есть все условия для футбольного роста. Я с первого матча влился в команду. Со всеми постепенно знакомлюсь, общаюсь. С ребятами со сборной ближе, конечно. Мы были знакомы заочно", - сказал Макаров.
Напомним, что ранее Макаров перешел в "Динамо" из "Рубина". Полузащитник заключил пятилетний контракт с московским клубом.
Источник: Спорт-Экспресс
Макаров рассказал, как проходит его адаптация в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.
Фото: Instagram Дениса Макарова
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