"К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. <...> Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало", - сказал Романцев.
При этом он отказался комментировать ситуацию со скандалами в руководстве "Спартака".
"Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. <...> Я тренер, а слухи - удел дешевых блогеров!" - заявил Романцев.
Напомним, что ранее "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Бенфике" в третьем раунде отборочного этапа. Москвичи дважды проиграли сопернику с одинаковым счетом - 0:2.
В чемпионате России "Спартак" одержал одну победу в трех турах - над "Крыльями Советов" (1:0). Еще два матча РПЛ команда проиграла. Это были поражения от "Рубина" (0:1) и "Нижнего Новгорода" (1:2). На данный момент "красно-белые" пребывают на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Источник: Спорт-Экспресс
"Я тренер, а слухи - удел дешевых блогеров!" Романцев отказался комментировать скандалы в "Спартаке"
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о неудачном старте сезона в исполнении команды.
Фото: Global Look Press
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