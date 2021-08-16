"Меня смущают некоторые фамилии. Грустно то, что вдруг появились Максим Осипенко и Сергей Песьяков — игроки "Ростова", это сразу прослеживается. То есть Карпин пришел из "Ростова" и приводит игроков оттуда.
Я не против, чтобы он приводил футболистов, исходя из своих эмоций, но не для увеличения их продажной стоимости. Лимит на легионеров не просто как можно быстрее, а бегом нужно отменять, и тогда сборная будет набираться по принципу кто лучше, а не так, как сейчас это происходит — просматривается определенная заинтересованность некоторых групп, но пускай Карпин несёт за это ответственность", - передаёт слова Селюка "Матч ТВ".
Напомним, Валерий Карпин, возглавивший национальную команду в конце июля, ранее занимал должность главного тренера в "Ростове".
Специалист планировал совмещать посты в клубе и сборной, однако после нескольких дней работы на два коллектива решение было изменено. Валерий Карпин покинул "Ростов", аргументируя свой уход большой ответственностью, которая лежит на нём за результаты каждого из двух коллективов.
На его место желто-синие назначили экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина.
"Ростов" на старте чемпионата занимает предпоследнее место в таблице. Команда за четыре матча смогла набрать только одно очко во встрече третьего тура с "Химками". Общая разница мячей за этот период составила 4:10. По количеству пропущенных "Ростов" делит последнее место в РПЛ с тульским "Арсеналом".
Селюк: Карпин берёт игроков из "Ростова". Я против приглашения футболистов для повышения их стоимости
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал включение в заявку сборной России нескольких игроков "Ростова".
Фото: Global Look Press
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