Источник: Карпов может уйти из ЦСКА в аренду

В текущем сезоне 19-летний россиянин ни разу не выходил на поле в составе ЦСКА.
В прошлом розыгрыше первенства Российской премьер-лиги Карпов провёл за красно-синих 12 матчей, в которых оформил результативный пас.
За национальную сборную до 21 года защитник принял участие в двух играх, в сумме проведя на поле только 56 минут. Вместе с командой Карпов посетил молодёжный чемпионат Европы-2021, однако не попал в заявку ни на один из матчей.
Источник: Sport24.
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Фото: ФК ЦСКА
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