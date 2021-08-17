"Наш дом стоял в ста метрах от стадиона "Спартак". Ну и, естественно, на "Спартак" мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом - в футбол", - цитирует Лаврова ТАСС.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 4-х туров. В активе "красно-белых" 6 очков. В минувшие выходные подопечные Витории на своем поле обыграли "Урал" (1:0). В следующем туре "Спартак" в Туле сыграет против местного "Арсенала". Матч пройдет в субботу, 21 августа, и начнется в 16:00 мск.
По итогам прошлого сезона "Спартак" попал в квалификацию Лиги чемпионов. На прошлой неделе московский клуб завершил выступление в этом турнире, уступив по сумме двух матчей португальской "Бенфике" (0:2, 0:2). Теперь "Спартак" сыграет в группе Лиги Европы, жеребьевка этой стадии еврокубка пройдет в Стамбуле 27 августа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как начал болеть за "Спартак"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признался, что начал болеть за "Спартак" потому, что в детстве жил около одноименного футбольного стадиона.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!