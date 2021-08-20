Агент отметил, что ЦСКА не обращался к нему по вопросу потенциального трансфера игрока.
"Это только слухи. Обращений не было", - сказал Иванишевич.
Отметим, что в минувшем розыгрыше Лиги 2 Фатон провел 27 матчей и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в один миллион евро.
Источник: Sport24
Агент форварда "Генгама" прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА к его клиенту
Джуро Иванишевич, агент форварда "Генгама" Маттиаса Фатона, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.
Фото: Getty Images
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