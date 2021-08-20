Сарвели отметил, что до него не дошла информация о заинтересованности указанных московских клубов. Также игрок "Крыльев" ответил на вопрос, хочет ли он попробовать свои силы в Европе.
"До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи. Нет ли желания уехать в Европу? Я реалист, нужно играть - что будет, то и будет. Если поступит предложение, буду счастлив. Пока не знаю, какая у меня мечта, но было бы неплохо выиграть все трофеи в России", - сказал Сарвели.
Источник: Матч ТВ
"Думаю, это просто слухи". Сарвели - про разговоры об интересе "Спартака" и "Локомотива"
Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели высказался об информации, согласно которой им интересовались "Спартак" и "Локомотив".
Фото: "Крылья Советов"
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