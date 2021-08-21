"Сегодня была не лучшая игра. Что с мои будущим? Я сконцентрирован на "Спартаке", — передаёт слова Ларссона "СЭ".
После пяти сыгранных туров "Спартак" расположился на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата России. В активе красно-белых семь зачётных баллов.
Тульский "Арсенал" занимает тринадцатое место, набрав по итогам пяти встреч четыре очка.
Расстановка команд может измениться после завершения текущего тура, поскольку ещё не все клубы, способные обойти в турнирном раскладе "оружейников" и москвичей, сыграли свои матчи.
В настоящий момент подходят к завершению встречи между "Уралом" и "Динамо", "Уфой" и "Зенитом".
Джордан Ларссон сделал заявление о месте продолжения своей игровой карьеры
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон после завершения матча пятого тура РПЛ против тульского "Арсенала" поделился информацией о своём будущем и прокомментировал игру в исполнении московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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