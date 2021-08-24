При такой системе клубы, занявшие 15-е и 14-е места в РПЛ, играют стыковые матчи со 2-й и 3-й командами Футбольной национальной лиги. Инициативу уфимцев поддержал грозненский "Ахмат".
Клубы считают, что данное нововведение снизит давление из-за результата в каждой встрече, позволит футболистам показывать более интенсивный атакующий футбол и поможет молодым игрокам получать больше игрового времени.
"Уфа" по итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги набрала пять очков и располагается на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. "Ахмат", имея в своем активе шесть зачетных баллов, занимает десятое место.
Напомним, голосование клубов высшего дивизиона российского футбола по вопросам реформ пройдет 31 августа на общем собрании. Затем результаты опроса будут рассмотрены исполкомом Российского футбольного союза.
Источник: Sport24
СМИ: "Уфа" предложила, чтобы напрямую из РПЛ вылетала только одна команда
На собрании Российской Премьер-Лиги, которое прошло 23 августа, по предложению "Уфы" обсуждался вариант, при котором напрямую чемпионат покидает только одна команда.
Фото: ФК "Уфа"
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