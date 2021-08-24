СМИ: "Уфа" предложила, чтобы напрямую из РПЛ вылетала только одна команда

На собрании Российской Премьер-Лиги, которое прошло 23 августа, по предложению "Уфы" обсуждался вариант, при котором напрямую чемпионат покидает только одна команда.

Фото: ФК "Уфа"