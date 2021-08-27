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Геркус прокомментировал переход Бека-Бека в "Локомотив"

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о приобретении "железнодорожниками" полузащитника Алексиса Бека-Бека.
Фото: "Локомотив"
"Трансферные окна люди очень любят. Вообще, сейчас футбол обсуждают меньше, чем то, что происходит вокруг футбола. Такой тренд. Это реальность. Люди прямо ждут, когда перейдет человек.

"Локомотив" сейчас купил человека с забавным именем Бека-Бека. Никого так не ждали. Смотрели, не появится ли самолет над Шереметьево. Это тенденция. А будет он играть или не будет - никого уже не интересует", - сказал Геркус.

Напомним, что французский полузащитник Алексис Бека-Бека перешел в "Локомотив" из "Кана". 20-летний хавбек подписал с московским клубом пятилетний контракт. СМИ сообщали, что зарплата игрока в "Локо" составит 800 тысяч евро в год.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Геркус Бека-Бека Локомотив
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