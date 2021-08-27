"Трансферные окна люди очень любят. Вообще, сейчас футбол обсуждают меньше, чем то, что происходит вокруг футбола. Такой тренд. Это реальность. Люди прямо ждут, когда перейдет человек.
"Локомотив" сейчас купил человека с забавным именем Бека-Бека. Никого так не ждали. Смотрели, не появится ли самолет над Шереметьево. Это тенденция. А будет он играть или не будет - никого уже не интересует", - сказал Геркус.
Напомним, что французский полузащитник Алексис Бека-Бека перешел в "Локомотив" из "Кана". 20-летний хавбек подписал с московским клубом пятилетний контракт. СМИ сообщали, что зарплата игрока в "Локо" составит 800 тысяч евро в год.
Источник: Матч ТВ
Геркус прокомментировал переход Бека-Бека в "Локомотив"
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о приобретении "железнодорожниками" полузащитника Алексиса Бека-Бека.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!