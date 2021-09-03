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В "Локомотиве" призвали болельщиков не беспокоиться из-за запрета на регистрацию новых игроков

В "Локомотиве" отреагировали на решение РФС запретить клубу регистрировать новых игроков.
Фото: Sport24
Напомним, что ранее палата РФС по разрешению споров частично удовлетворила заявление бывшего игрока "Локо" Соломона Кверквелии в отношении клуба. "Железнодорожников" обязали погасить задолженность перед футболистом. В качестве обеспечительной меры был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

"Болельщикам "Локомотива" не стоит волноваться. Никаких последствий для клуба решение РФС не повлечет. Ограничение чисто техническое. Данный эпизод касается того времени, когда Соломон выступал за "Локомотив". Сумма, указанная в решении палаты по сравнению с заявленными требованиями, незначительна. Клуб исполнит решение палаты РФС в кратчайшие сроки", - сказали в пресс-службе "Локомотива".

Источник: Sport24

"Локомотиву" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Кверквелией

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Теги: Кверквелия Локомотив
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