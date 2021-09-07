Сообщается, что переход 21-летнего полузащитника мог быть возможен лишь в том случае, если бы "Ростов" подписал ещё несколько футболистов до конца трансферного окна.
Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за игрока три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Глебов забил гол и отдал голевую передачу в шести матчах. Его контракт с "Ростовом" истекает в 2024 году.
Источник: Eurostavka.
Источник: Глебова не будет в "Спартаке"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов не перейдет в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
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