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Турецкие гранды нацелились на Кисляка - источник

Игрок ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание сразу двух ведущих клубов Турции.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает журналист Бурак Эрен, за ситуацией вокруг российского футболиста следят "Галатасарай" и "Бешикташ". По информации источника, стамбульские гранды рассматривают возможность приглашения игрока сборной России.

Футболист является воспитанником ЦСКА. В завершившейся кампании хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 16 результативными действиями - на его счету восемь голов и столько же голевых передач. Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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