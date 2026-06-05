Как сообщает журналист Бурак Эрен, за ситуацией вокруг российского футболиста следят "Галатасарай" и "Бешикташ". По информации источника, стамбульские гранды рассматривают возможность приглашения игрока сборной России.
Футболист является воспитанником ЦСКА. В завершившейся кампании хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 16 результативными действиями - на его счету восемь голов и столько же голевых передач. Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.
Турецкие гранды нацелились на Кисляка - источник
Игрок ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание сразу двух ведущих клубов Турции.
Фото: ПФК ЦСКА