Лидером списка оказался полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, чья ориентировочная стоимость составляет от 29 до 33 миллионов евро. Следом за ним расположились игрок "Зенита" Педро, которого оценили в 28-32 миллиона евро, и Матвей Кисляк из ЦСКА (27-31 млн евро).
Также в пятёрку вошли Эдуард Сперцян из "Краснодара" и форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин - оба получили оценку в 15-18 миллионов евро.
Шестое место занял нападающий "Спартака" Манфред Угальде (9-11 млн евро). Далее расположились Велдин Ходжа из "Рубина" (5,2-6,1 млн евро), Дмитрий Пестряков из "Акрона" (5,2-6 млн евро), Брайан Хиль из "Балтики" (4,3-5 млн евро) и Максим Самородов из "Ахмата" (3,5-4,1 млн евро).
Назван самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES: Сперцян - четвёртый, Угальде - шестой
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновлённую оценку футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"