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Карпин объяснил отъезд четырёх игроков из сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин объяснил причины отсутствия ряда футболистов в расположении национальной команды перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо.
Фото: РФС
Наставник отметил, что Станислав Агкацев изначально рассматривался только на первую игру сбора.

- Агкацева планировали на первый матч, отпустили. У Карпукаса запланированная операция на нос, знали об этом заранее. Дивеев почувствовал дискомфорт ещё в Египте, поэтому решили не рисковать. У Денисова никаких положительных сдвигов после травмы не было, он не мог помочь нам на этом сборе, - цитирует Карпина "Чемпионат".

Товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня. Старт поединка - в 20:00 по столичному времени.

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