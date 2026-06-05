Карпин объяснил отъезд четырёх игроков из сборной России

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- Агкацева планировали на первый матч, отпустили. У Карпукаса запланированная операция на нос, знали об этом заранее. Дивеев почувствовал дискомфорт ещё в Египте, поэтому решили не рисковать. У Денисова никаких положительных сдвигов после травмы не было, он не мог помочь нам на этом сборе, - цитирует Карпина "Чемпионат"

Наставник отметил, что Станислав Агкацев изначально рассматривался только на первую игру сбора.Товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня. Старт поединка - в 20:00 по столичному времени.