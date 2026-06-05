Защитник "Манчестер Сити" может стать следующим новичком "Реала" - источник



Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол остаётся в числе трансферных целей " Реала ".

Фото: Getty Images

Как пишет AS, мадридский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг хорватского футболиста, несмотря на работу по другим вариантам усиления обороны. По информации источника, сам игрок заинтересован в переезде в Испанию и предложил свою кандидатуру руководству сливочных. Интерес к футболисту связан и с кадровыми проблемами команды, которая столкнулась с рядом травм защитников.



"Манчестер Сити" не намерен легко расставаться с одним из ключевых игроков и готов предложить ему улучшенные условия контракта. В прошлом сезоне хорват принял участие в 25 матчах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами, однако часть кампании пропустил из-за серьёзной травмы ноги.

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Манчестер Сити