Как пишет журналист Габриэл Са, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Сан-Паулу". Сообщается, что для возвращения в Бразилию игроку, вероятно, придётся согласиться на менее выгодные финансовые условия. При этом окружение футболиста положительно оценивает перспективу такого перехода.
Срок контракта Виктора Са с "Краснодаром" подходит к концу уже в этом месяце. В минувшем сезоне он отметился шестью результативными действиями в 31 матче во всех турнирах.
Бразильский клуб нацелился на форварда "Краснодара" - источник
Нападающий "Краснодара" Виктор Са может продолжить карьеру на родине.
Фото: ФК "Краснодар"