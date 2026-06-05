Бразильский клуб нацелился на форварда "Краснодара" - источник

Нападающий "Краснодара" Виктор Са может продолжить карьеру на родине.



Фото: ФК "Краснодар"

Как пишет журналист Габриэл Са, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Сан-Паулу". Сообщается, что для возвращения в Бразилию игроку, вероятно, придётся согласиться на менее выгодные финансовые условия. При этом окружение футболиста положительно оценивает перспективу такого перехода.



Срок контракта Виктора Са с "Краснодаром" подходит к концу уже в этом месяце. В минувшем сезоне он отметился шестью результативными действиями в 31 матче во всех турнирах.