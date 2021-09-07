Айдамиров сообщил, что "Ахмат" может арендовать одного из указанных игроков. При этом он не стал говорить, о ком конкретно идет речь.
"Хотим ли мы взять в аренду Игнатьева и Шапи? Мы действительно хотим арендовать одного из этих двух игроков. Кого конкретно, говорить не буду. Все в процессе, мы общаемся с игроком и с клубом. Был обмен мнениями, на этом пока все. Уверенно пока ничего нельзя говорить. Мы сделали предложение, ждем, обсуждаем", - сказал Айдамиров.
Источник: Sport24
В "Нижнем Новгороде" хотят арендовать Шапи, но в клубе нет на это денег
Гендиректор "Ахмата": Игнатьев и Шапи? Мы хотим арендовать одного из этих игроков
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненцы могут арендовать форварда "Рубина" Ивана Игнатьева или нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.
Фото: "Краснодар"
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