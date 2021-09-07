По информации источника, контракт продлен до 2024 года. Отмечается, что Сулейманов, вероятно, отправится в аренду в другой клуб. Сейчас решается этот вопрос.
Отметим, что контракт Сулейманова с "быками" был рассчитан до лета следующего года.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шапи может продолжить карьеру в Турции. Указывалось, что на игрока претендует "Гиресунспор".
Источник: Чемпионат
Источник: Сулейманов перейдет из "Краснодара" в "Гиресунспор"
СМИ: Сулейманов продлил контракт с "Краснодаром"
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с клубом.
Фото: "Краснодар"
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