В "Спартаке" объяснили решение отдать Мирзова в аренду "Химкам"

Как сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов, "красно-белые" отпустили Мирзова в "Химки", чтобы он мог получать регулярную игровую практику.
"Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику. В этих условиях клуб решил, что на данный момент лучше найти для Резиуана другой вариант продолжения карьеры. Условия разглашать не могу, скажу лишь, что зарплатная ведомость "Спартака" будет облегчена", - заявил Зеленов.
Отметим, что арендное соглашение "Спартака" и "Химок" по Мирзову рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Спартак"
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