"Малком и Клаудиньо не смогут играть за "Зенит" до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с "Челси". Клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения "Зенита" не отпускать игроков в сборную Бразилии", - говорится в сообщении источника.
Напомним, петербургский "Зенит" попросил Конфедерацию футбола Бразилии (CBF) вернуть в клуб с берегов Невы полузащитников Клаудиньо и Малкома. Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании эти игроки рискуют пропустить матч Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне. Им нужно пройти десятидневный карантин.
CBF вернула игроков в расположение петербургской команды и направила жалобу на российский клуб в ФИФА.
"Зенит" первый матч после паузы на игры сборных проведет в субботу 11 сентября против "Ахмата" на своем поле в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги. Начало матча - в 16:30 мск. А уже 14 сентября подопечные Семака сыграет в гостях с "Челси" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне начнется в 22:00 мск.
Источник: Р-Спорт
СМИ: ФИФА запретила футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября
Полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут играть за клуб до 14 сентября из-за санкций ФИФА.
Фото: ФК "Зенит"
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