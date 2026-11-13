Смородская назвала тренера, который спасет "Локомотив": Хохлов игру не ставит

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Черчесова надо назначить главным тренером команды. Он видит линию, которую нужно гнуть, он ставит игру. Хохлов не ставит игру. И Черчесов будет играть теми, кто есть в составе", — заявила Смородская.