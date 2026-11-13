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Смородская назвала тренера, который спасет "Локомотив": Хохлов игру не ставит

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская предложила назначить Станислава Черчесова главным тренером железнодорожников вместо Михаила Галактионова и объяснила, почему команда оказалась в кризисе.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
Ольга Смородская считает, что именно Черчесов способен исправить ситуацию в московском клубе. По мнению бывшего руководителя "Локомотива", специалист умеет выстраивать игру и сможет добиться результата даже с нынешним составом.

"Черчесова надо назначить главным тренером команды. Он видит линию, которую нужно гнуть, он ставит игру. Хохлов не ставит игру. И Черчесов будет играть теми, кто есть в составе", — заявила Смородская.

Она также выразила обеспокоенность перспективами железнодорожников и отметила, что главная задача нового наставника — сохранить место в РПЛ.

"Я смотрю игру, а игра из рук вон плохая. Они стараются, но ничего не могут сделать. Потому что надо все переделывать. Когда продаешь бездумно несколько игроков, получаешь то, что есть. Вины тренера здесь, конечно, нет", — добавила бывший президент клуба.

После 14 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.

Источник: "Матч ТВ"

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