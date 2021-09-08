По информации источника, "сине-бело-голубые" предлагали ЦСКА за хорвата 20 млн евро плюс Александра Ерохина и еще одного российского футболиста. Отмечается, что "армейцы" сами вышли на "Зенит" с предложением купить Влашича. Петербургский клуб, который был заинтересован в Николе, сделал такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки.
Напомним, в конце августа полузащитник Никола Влашич перешел в "Вест Хэм", подписав с лондонской командой контракт на 5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 27 млн евро.
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. Сезон-2018/19 он провел за армейский клуб на правах аренды, а летом 2019 года подписал полноценный контракт. В общей сложности за московский клуб хорват провел 106 матчей, в которых забил 33 гола.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" предлагал ЦСКА за Влашича 20 млн евро, Ерохина и еще одного российского игрока
Петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно пытался подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Фото: "Getty Images"
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