Юриста спросили, стоило ли "Зениту" требовать чего-либо от УЕФА - к примеру, обмена кругами с "Челси" или проведения матча на нейтральном поле.
"Да, нужно было общаться с УЕФА, а также требовать от "Челси" искать возможности договориться с властями. Все-таки отсутствие двух-трех ключевых футболистов - это серьезная проблема для целостности спортивной составляющей соревнования. Очевидно, что это некорректно, такого быть не должно", - заявил Прокопец.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА решила отстранить Малкома и Клаудиньо от выступлений за "Зенит" до 14 сентября. Отметим, что 14 сентября петербуржцы сыграют в гостях с "Челси" в матче первого тура группового этапа ЛЧ.
ФИФА приняла указанное решение после жалобы со стороны бразильской конфедерации футбола. Жалоба была подана из-за того, что "Зенит" досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии. Петербургский клуб отозвал футболистов, чтобы они прошли карантин перед выездом в Англию на матч с "Челси".
Источник: Матч ТВ
Юрист Прокопец: "Зениту" нужно было общаться с УЕФА по вопросу Малкома и Клаудиньо
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал отстранение полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо от выступлений за петербургскую команду.
Фото: "Зенит"
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