"Насколько знаю, законопроект был отложен. Но сегодня РФС его сильно лоббирует. Для футбольных клубов это тоже немаловажно, потому что любая финансовая поддержка приносит плюс", - цитирует Пайкина "РБ Спорт".
Напомним, продажа пива на стадионах в России была запрещена в 2005 году. 14 лет спустя законопроект, который снимает этот запрет, был внесен в Государственную думу. Отметим, что за возвращение пива на российские стадионы активно высказывалась Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна.
Депутат Госдумы Пайкин: РФС сильно лоббирует законопроект о пиве на стадионах
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по спорту Борис Пайкин высказался о возможном принятии законопроекта о продаже пива на российских стадионах.
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