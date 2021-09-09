Депутат Госдумы Пайкин: РФС сильно лоббирует законопроект о пиве на стадионах

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по спорту Борис Пайкин высказался о возможном принятии законопроекта о продаже пива на российских стадионах.