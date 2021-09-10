Хинкель заявил, что ему, Тедеско и другим членам тренерского штаба не было тяжело работать в клубе. По его словам, чувствовалась поддержка со стороны владельца клуба Леонида Федуна и его спутницы Заремы Салиховой.
"Нет, нам не было тяжело. Мы чувствовали поддержку от владельца и его жены. Мы были сконцентрированы на команде. "Спартак" - это большой клуб, и все о нем говорят. Мы пытались отводить все разговоры от команды", - сказал Хинкель.
Источник: Sport24
Хинкель: Тедеско - гей? Это точно неправда, у него есть семья
Хинкель: нам не было тяжело работать в "Спартаке". Мы чувствовали поддержку от владельца и его жены
Экс-тренер "Спартака" Андреас Хинкель ответил на вопрос, было ли тренерскому штабу Доменико Тедеско тяжело работать в московском клубе.
Фото: ТАСС
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