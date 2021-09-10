Хинкеля попросили прокомментировать информацию о том, что Тедеско - гей. Тренер в ответ опроверг эти слухи.
"Это точно неправда, у него есть семья (смеется)", - сказал Хинкель.
Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" занял второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги под руководством Тедеско. По завершении сезона немецкий специалист покинул клуб. У него истек срок действия контракта с "красно-белыми".
Источник: Спорт-Экспресс
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Хинкель: Тедеско - гей? Это точно неправда, у него есть семья
Экс-тренер "Спартака" Андреас Хинкель высказался насчет слухов о бывшем наставнике московской команды Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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