Гаджиев отметил, что "Спартак" закономерно победил "Химки". По его словам, в игре "красно-белых" видны хорошие признаки. Также Гаджиев заявил, что "Спартак" правильно поступил, выразив доверие главному тренеру Рую Витории.
"Видны ли проблески выздоровления у "Спартака"? Мне кажется, да. Какие-то проблески видно. Но "Спартак" оказался не готов к чемпионату. А сейчас определенная работа проделана. Видно, что игроки мотивированы. <...> Победа "Спартака" закономерна. Так что хорошие признаки видны. Причем не только по содержанию игры, которая стала надежнее, но еще и по действиям отдельных футболистов. Мне кажется, что клуб, выразивший доверие тренеру, сделал правильный шаг", - заявил Гаджиев.
Отметим, что "Спартак", победив "Химки", располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 10 очков. "Химки" имеют в запасе шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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Гаджиев: "Спартак" сделал правильный шаг, выразив доверие Витории
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о победе "Спартака" над "Химками" в матче седьмого тура РПЛ (3:1).
Фото: "Спартак"