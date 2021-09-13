Решение об уходе специалиста принято. Ожидается, что РФС в ближайшее время объявит об отставке Кашшаи с поста главы департамента судейства.
По данным источника, в РФС сформировалось неоднозначное мнение о работе венгерского специалиста. От Кашшаи ждали более качественной работы с судьями. При этом стороны расстаются без взаимных обид.
Напомним, что Виктор Кашшаи занимает пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза с начала 2020 года.
Источник: РБК
Источник: РФС вскоре объявит об отставке Кашшаи с поста главы департамента судейства
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи вскоре покинет свой пост.
Фото: Global Look Press