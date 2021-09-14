Агент: Самошникова: у Ильи подозрение на растяжение связок

Евгений Моисеев, агент защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал о повреждении футболиста, которое он получил в матче с "Уралом" (4:0).

Фото: РПЛ





Встреча между "Рубином" и "Уралом" прошла в понедельник в Казани на стадионе "Центральный" и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки. Позже сообщалось, что защитника увезли на скорой помощи после игры 7-го тура РПЛ.



Защитник Илья Самошников выступает за " "Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом - подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок - перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам", - цитирует Моисеева Sport24 Встреча между "Рубином" и "Уралом" прошла в понедельник в Казани на стадионе "Центральный" и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки. Позже сообщалось, что защитника увезли на скорой помощи после игры 7-го тура РПЛ.Защитник Илья Самошников выступает за " Рубин " с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 мяча. В сентябре Самошников дебютировал за сборную России. Он выходил на поле во всех трех матчах отбора на ЧМ-2022, сыграв в них 134 минуты.