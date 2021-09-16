Губерниев заявил, что Витория не справляется с работой в "Спартаке". По его мнению, в ближайшее время португальский тренер может быть уволен руководством клуба.
"Я по-прежнему считаю, что Витория не очень здорово управляет командой и не особо понимает, что вообще происходит. Но вчерашние мои гости в прямом эфире, именитые эксперты, убедили, что ему надо продолжать работать и что следующий матч с ЦСКА будет решающим. Если команда выиграет в дерби, все пойдет иначе. Я, конечно, подожду и буду с интересом наблюдать за происходящим. Но все равно считаю, что рано или поздно, скорее рано, Виторию выгонят из "Спартака", - сказал Губерниев.
Напомним, что накануне "Спартак" стартовал в Лиге Европы с поражения от "Легии" в матче первого тура групповой стадии. Москвичи принимали соперника на своем поле и уступили с минимальным счетом.
В РПЛ "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Источник: Sport24
Губерниев: Витория не очень здорово управляет "Спартаком". Он не особо понимает, что происходит
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Руя Витории в должности главного тренера "Спартака".
Фото: "Российская газета"