— Какой характер травмы у Самошникова? Контузия одной из таранных костей. Когда он сможет вернуться? Завтра, — рассказал Слуцкий пресс-службе клуба.
23-летний в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол. Контракт защитника с казанским клубом истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Матч "Рубин" — "Зенит" состоится 20 сентября. Начало встречи: 18:30 мск.
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Самошников сможет сыграть против "Зенита"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о травме защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Рубин"